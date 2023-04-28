مصرع مسن وإصابة نجله فى حادث تصادم بسوهاج

شهد الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية الصلعا دائرة مركز شرطة سوهاج وقوع مصادمة بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية على الطريق، ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة نجله، وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى العام.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة ميكروباص ودراجة بخارية ووجود متوفى ومصاب، وتم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس مباحث المديرية العقيد مفتش مباحث المركز وضباط وحدة المباحث بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب بالطريق الزراعى الغربى بناحية الصلعا دائرة مركز سوهاج حيث تبين أنه أثناء سير السيارة ميكروباص " قيادة المدعو فارس ع ع ع 23 سنة سائق ويقيم دائرة مركز البلينا اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بدراجة بخارية " قيادة المدعو جمال ا ا 64 سنة بالمعاش ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة نجله المدعو محمد ج ا ا 20 سنة عامل ويقيم بذات الناحية كان برفقته " باشتباه كسر بالقدم اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم" .

وبسؤال قائد السيارة ونجل المتوفـى المدعو السيد ج ا ا 33 سنة سائق ويقيم بذات الناحية أفادا بمضمون ما تقدم واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب فى الحادث تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.