مصرع شخص وإصابة 3 آخرين نتيجة تصادم سيارة بشجرة فى الإسماعيلية

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، يفيد ورود بلاغ حادث تصادم سيارة بشجرة بالكيلو 6 طريق الإسماعيلية بورسعيد بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 اخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح.

تم نقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية لإسعافهم ورعايتهم طبيًا كما تم نقل الجثة الى ثلاجة ذات المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن جثة المتوفى.