مصرع شخص وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

وتوقفت حركة المرور بصورة جزئية على الطريق أمام المارة، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان البلاغ.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم ، إخطارًا من مأمور مركز طامية، يفيد ورود إشارة مش شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز ووجود مصابين.

وأسفر حادث طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، عن مصرع شاب مجهول الهوية في منتصف العقد الثالث من العمر، كما أسفر عن إصابة محمد يحيى، 30 سنة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصاب إلى نفس المستشفى وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وتشخيص إصاباته، تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة بحسب إصابة كل منهم.

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التى تولت التحقيق، وأمرت بالتصريح بالدفن فور تحديد هوية المتوفى وحضور أهليته لاستلام جثمانه وعقب إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

لقى شخص مصرعه، وأُصيب آخر بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى مختلف أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم مروّع وقع بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة لكلا السيارتين واختلال عجلة القيادة في يد السائقين اللذين فقدا السيطرة عليهما فاصطدموا معًا.