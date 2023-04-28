مستوطنون إسرائيليون يعتدون على فلسطينيين من "رام الله" ويحطمون سيارتهم

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اعتدى مُستوطنون إسرائيليون، على ثلاثة أشقاء فلسطينيين من بلدة "سلواد" في رام الله، بوسط الضفة الغربية، وحطموا سيارتهم.

وقال مصدر فلسطيني في محافظة رام الله، في تصريح اليوم الجمعة، إن المستوطنين اعتدوا بالضرب المبرح على مواطن فلسطيني، أثناء عمله كمساح في أراضي تابعة لمنطقة "دير جرير"، ما أدى إلى إصابته برضوض في مُختلف أنحاء جسده، قبل أن يسرقوا منه جهاز مساحة تقدر قيمته بـ40 ألف شيكل، مُضيفًا أنه عندما هرع شقيقاه للمكان من أجل إسعافه، تعدى المستوطنون عليهما أيضا، ما أدى إلى إصابتهم جميعا، ما استدعى نقلهم إلى مُستشفى.

وأشار المصدر إلى أن المستوطنين قاموا بتحطيم زجاج سيارة الأشقاء الثلاثة، قبل أن ينسحبوا من المكان.