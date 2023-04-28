وأضاف ستانيسلاف زارين- وفقا لصحيفة (ذا فيرست نيوز) البولندية- أن العملية البيلاروسية والروسية المشتركة التي تستخدم الهجرة لاستهداف بولندا مستمرة.



وتابع: "يُظهر الهجوم على بولندا الذي نُفِّذ منذ عام 2021 حجم التحديات والتهديدات التي تواجهها أوروبا بأسرها.. الروس يتعمدون استخدام الأجانب لإضعاف الدول الغربية.. لقد تمت مناقشة عملية زعزعة الاستقرار في أوروبا في مناسبات عديدة من قبل خبراء عسكريين واستراتيجيين روس.. التقييم واضح لا لبس فيه- الهجرة المحفزة هي عنصر من عناصر الحرب المختلطة ضد الغرب".



وأشار إلى أن "عقيدة الحرب الروسية تفترض استخدام إجراءات فعالة (اسم آخر للإجراءات غير العسكرية أو الأساليب المختلطة) لمهاجمة الغرب، ومن أجل تحييد هذه الهجمات بنجاح، يحتاج المرء إلى فهم طبيعة الأنشطة الروسية".