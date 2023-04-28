محافظ القليوبية يتابع تطبيق ترشيد الكهرباء وإزالة الإشغالات بالخصوص وشبرا

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، لمتابعة الالتزام بتنفيذ قرار ترشيد الكهرباء في الشوارع والميادين العامة والمصالح الحكومية والمساجد ومراكز الشباب والمحلات التجارية واللوحات الإعلانية بمدينتي الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، ومتابعة أعمال إزالة الإشغالات ورفع مستوى النظافة العامة بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه تم المرور على عدة مناطق بمدينتي الخصوص وشبرا الخيمة، للتأكُد من تطبيق قرار ترشيد استهلاك الكهرباء، وحرص محافظ القليوبية أثناء الجولة على التحدث مع أصحاب المحال التُجارية وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء وبتخفيف الإضاءة الخارجية أمام المحال والهايبرات.

وشددَّ "الهجان"، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الجهود والمتابعة الميدانية لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمباني والمرافق الحكومية، وذلك بتخفيض إنارة أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75%، بإنارة عامود كهرباء وإطفاء عمودين على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، وباستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء مثل "غرف عمليات الأزمات - المكاتب الهامة"، بالإضافة إلى ترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة وفصلها في تمام الساعة 10 مساءً أيا كانت الجهة التابعة لها.

وعلى صعيد آخر تابع "الهجان"، جولته بالمرور على عدد من المحاور الهامة والحيوية والشوارع الرئيسية والفرعية للوقوف على جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، ومن بينها المحطة الوسيطة بمدينة الخصوص، والتأكُد من جاهزية كافة المعدات بالمحطة لسير العمل بانتظام في رفع تراكمات القمامة، موجهاً بسرعة توريد صناديق القمامة وتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجاً لعدم إلقاء المواطنين المخلفات بالطريق العام، كما تم المرور على محور الخصوص الجديد بنطاق مدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة، ومحور الفريق العصار، وشارع 15 مايو وشارع 135.

وأثناء المرور لاحظ "المحافظ"، سيارة جامبو تقف على يسار الطريق بجوار الجزيرة الوسطي بدون سائق على الفور أصدر تعليماته بسحب السيارة من قبل إدارة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائد السيارة لتسببه في عرقلة حركة المرور.

كما وجه محافظ القليوبية، باستمرار كافة الجهات المعنية والمحافظة في رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة من خلال تحسين مستوى النظافة العامة والقضاء علي ظاهرة إشغال الطُرق العامة بالباعة الجائلين علي مستوى المحافظة بالتنسيق الكامل مع شرطة المرافق، وتوحيد الجهود للمحافظة علي المظهر الحضاري والجمالي لكل مدينه، والعمل بكُل جدية علي رفع مستوى النظافة وتنظيم ورديات عمل منظمة لرفع القمامة والمخلفات الصلبة والأتربة بشكل دوري لمنع تراكمها، مؤكداً متابعته الشخصية المستمرة لهذا الملف، نظراً لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري، وما يتم إنجازه من مشروعات قومية وخدمية لصالح مواطني القليوبية.

وفي السياق ذاته وجه "الهجان"، بضرورة رفع مستوى النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات من الشوارع والمناطق المختلفة في نطاق المحافظة، من خلال تكثيف حملات رفع أي تراكمات للقمامة أو مخلفات البناء وإفراغ حاويات القمامة من الشوارع بطريقة دورية وذلك عن طريق تناوب ورديات العمالة بشكل مُنتظم علي مدار اليوم، علاوة على تنظيف المنطقة المحيطة بشركات البترول وإزالة الإشغالات والحد من الانتظار الخاطئ، وذلك للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والجانبية علي مستوى مراكز ومُدن وأحياء المحافظة للحفاظ على البيئة من التلوث وعدم انتشار الأمراض والأوبئة.

جاءت الجولة بحضور كلاً من اللواء فرج عبد الله رئيس مدينة الخصوص، والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة، واللواء أحمد أنور رئيس حي شرق شبرا الخيمة، ومسؤولي المرور وتحسين البيئة والإشغالات.



المحافظ خلال الجولة



جانب من الجولة



متابعة المحطة الوسيطة بالخصوص



متابعة قرار ترشيد استخدام الكهرباء



متابعة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء_1



محافظ القليوبية خلال الجولة



