محافظ الدقهلية يكلف بدعم أسرة توفى 2 من أفرادها فى حريق

فى لفته إنسانية كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم الجمعة، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية، والدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، و غادة الحمادى رئيس مركز ومدينة بلقاس ، بسرعة التدخل لتقديم كافة أوجه الدعم والتعويض والرعاية الصحية لإحدى الأسر بقرية شرقية المعصره مركز بلقاس لتعرض منزلهم لحريق أدى إلى تدمير كافة محتويات المنزل ووقوع حالات وفاة وإصابات.

وصرح " المحافظ " إلى أن الحادث أسفر عن وفاة الزوجة وإحدى الأبناء وإصابة الإبنة الصغرى وتم نقلها إلى المستشفى لتلقى العلاج، مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للوقوف على أسباب الحريق .

ووجه " مختار " بسرعة صرف تعويضات فورية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابين وتوفير سكن بديل مؤقت للأسرة لحين ترميم المنزل مرة أخرى، والتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات لإعادة ترميم المنزل وإعادة فرشه بالكامل وتعويض الأسرة.

وأكد " مختار " على أن المحافظة بكامل أجهزتها تتعاون من أجل تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية، والأسر المتضررة فى حالات الأزمات والكوارث، تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ببناء الانسان المصري وتوفير حياة كريمة له ، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الاجتماعية والصحية لمصابي الحوادث والأسر المتضررة فى حالات الأزمات والكوارث، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتوره نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.