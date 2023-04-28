محافظ الجيزة يشدد على كلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطى

كتبت - مرام محمد

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، جوله ميدانية شملت شوارع العامل الأول والسوق ومحمد حجازي وطلعت حرب والموقف بمنطقة إمبابة وكورنيش النيل فى حى شمال الجيزة.

وقد تابع المحافظ أعمال رصف وتطوير شارع العامل الأول بإمبابة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، موجها باستدعاء الشركة المسئولة عن أعمال الرصف وتلاشي عددا من الملاحظات بالطريق وأرصفة المشاة والجزيرة الوسطى قبل الاستلام النهائي للأعمال ومراجعة مدى التزامها بتطبيق كافة المعايير والمواصفات المحددة للأعمال.

وشملت جولة المحافظ تفقد الحالة العامة للنظافة بشوارع إمبابة ومناطق المنيرة، موجها رئيس هيئة النظافة بأن تشمل ورديات العمل على مدار اليوم وعدم السماح بوجود أي تراكمات ومتابعه أداء الشركات العاملة بقطاعات الحي.

وتابع اللواء أحمد راشد حالة الإشغالات ومدى التزام المحال والمنشآت التجارية بشوارع السوق والعامل بخط التنظيم، مشدداً على عدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة ونهر الطريق لعدم إعاقه حركة المارة وكلبشة السيارات المتعدية على الجزر الوسطي بالانتظار الخاطئ بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

واستمع المحافظ خلال جولته لآراء المواطنين وعدداً من الشكاوي لديهم، مؤكداً أن المحافظة حريصة على الاستجابة لكافة مطالب مواطنيها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمشرف على حي شمال الجيزة وياسر سامي رئيس حي العجوزة.