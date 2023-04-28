مايك بنس يدلى بشهادته حول جهود ترامب للبقاء فى السلطة 2020

كتبت: نهال ابو السعود

أدلى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشهادته امس أمام هيئة محلفين كبرى في تحقيق جنائي حول أحداث اقتحام الكونجرس وجهود ترامب لالغاء نتيجة انتخابات 2020، في جلسة استماع استمرت 7 ساعات.

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن بنس يعد شاهدا رئيسيا في التحقيق، حيث كان هدف لحملة ضغط مكثفة في الأيام الأخيرة من عام 2020 وأوائل عام 2021 من قبل ترامب لإقناعه بلعب دور حاسم في منع أو تأخير تصديق الكونجرس على فوز جو بايدن.

رفض بنس الذي من المتوقع ان يعلن قريبا ما اذا كان سيتحدى ترامب في الترشيح الجمهوري لانتخابات 2024، مطالب دونالد باستخدام دوره كرئيس لمجلس الشيوخ في التصديق على نتائج الهيئة الانتخابية لعرقلة الخطوة الأخيرة في تأكيد فوز بايدن.

أجرى مستشارو بنس مناقشات مع مسؤولي وزارة العدل العام الماضي حول الإدلاء بشهاداتهم في تحقيقهم الجنائي حول ما إذا كان ترامب وعدد من حلفائه قد انتهكوا القانون الفيدرالي في محاولة لإبقائه في السلطة. لكن المحادثات لم تكتمل، ما دفع المدعين إلى السعي للحصول على مذكرة استدعاء لشهادة بنس.

وحاول كل من بنس وترامب محاربة أمر الاستدعاء ، حيث ادعى نائب الرئيس السابق أنه انتهك بند "الكلام أو المناظرة" في الدستور نظرًا لدوره في الإشراف على التصديق على نتائج الانتخابات في 6 يناير 2021 ، بينما دفع ترامب أن مناقشاتهما كانت مغطاة بامتياز تنفيذي.

وليس من الواضح ما هي الشهادة التي أدلى بها بنس لكن اهم الملفات التي يهتم بها الادعاء هي تعاملاته مع مستشاري ترامب بما في ذلك جون إيستمان ، المحامي الذي روج لفكرة أنه يمكنهم استخدام عملية التصديق في الكونجرس في 6 يناير لمنح ترامب فرصة البقاء في المنصب.