لص يكشف عن أسلوبه فى سرقة 7 شقق سكنية بالقاهرة

كتب بهجت أبو ضيف

كشف عاطل تم القبض عليه في القاهرة، خلال اعترافاته أمام رجال المباحث، عن أسلوبه في سرقة الشقق السكنية، وذكر أنه يتسلل للشقق بالتسلق عبر المواسير، والدخول من خلال النوافذ والبلكونات، مستغلا غياب ملاك الشقق عنها.

أضاف المتهم أنه يستهدف سرقة المشغولات الذهبية، والمبالغ المالية، والهواتف المحمولة، والأجهزة الكهربائية، التي يعثر عليها بالشقق، مشيرا إلى أنه تمكن من سرقة محتويات 7 شقق سكنية في منطقة السلام بالقاهرة.

اعترف المتهم أنه يبيع المسروقات لأحد الأشخاص في السلام، وأكد أنه يعلم أن المتعلقات التي يشتريها منه من متحصلات جرائم سرقة، حيث يتحصل عليها بسعر لا يتناسب مع قيمتها الأصلية.

بمواجهة المتهم المتورط في شراء المسروقات، اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأحيلا إلى النيابة المختصة للتحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات .. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق" وأنه وراء ارتكاب العديد من وقائع السرقة .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب 7 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى (عميله "سيئ النية" مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية")، باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، فأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.