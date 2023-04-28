لأول مرة ..كوبا تلغى الاحتفال بعيد العمال بسبب أزمة الوقود

فاطمة شوقى

أعلنت مصادر نقابية كوبية إلغاء احتفالات اليوم العالمى للعمال فى الأول من مايو وذلك بسبب أزمة الوقود التى تعانى منها البلاد منذ عدة أسابيع، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المفترض الاحتفال بعيد العمال في كوبا عروض احتفالية فى ساحة الثورة، ولكن بدلا من ذلك، ستخرج عدد من المسيرات في وسط العاصمة هافانا سيرا على الاقدام، بسبب أزمة الوقود المستمرة.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن أوليسيس جيلارتي ، الأمين العام لوسط دي تراباجادوريس دي كوبا ، قوله إن "وضع الوقود يحدد التعديل المعلن".

هذه هى المرة الأولى منذ انتصار الثورة (1959) التى يتم فيها تعليق العرض في الأول من مايو لأسباب اقتصادية، حيث أنه فى عامى 2020 و 2021 تم إلغاء الاحتفال بسبب جائحة كورونا.

وقال جيلارتى فى تصريحات نقلتها صحيفة "تريبيونا دي لا هافانا" المحلية إن هذه الأعمال ستكون "أعمالا تعقد كمنصات للتنديد بالعقبات التى تعترض برامج التنمية بسبب الحصار الاقتصادى الشديد الذى تفرضه الولايات المتحدة على كوبا".

وأضاف العضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعى الكوبى، أن "الاعتراف الرئيسى سيكون للشعب لقدرته على المقاومة والتزامه بالمساهمة فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية. "

وأفادت الحكومة الكوبية الأسبوع الماضى أن مشاكل إمدادات الوقود ستستمر حتى مايو على الأقل، لذلك سيعطى الأولوية لخدمات النقل الحيوية، كما أدت أزمة إمدادات الوقود إلى إلغاء الدراسة وجهًا لوجه فى خمس جامعات على الأقل فى البلاد هذا الأسبوع.

كان أول إعلان للنظام بشأن نقص الوقود قد صدر قبل أسبوع من قبل الرئيس ميجيل دياز كانيل، الذى أكد أن الوضع يستجيب لـ "عدم امتثال" البلدان الموردة التى تمر أيضًا "بحالة معقدة من الطاقة."