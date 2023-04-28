كل ما تريد معرفته عن موسم تقديم الإقرارات الضريبية

ينتهي موسم تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتباريين، يوم 30 أبريل الجاري، وتستهدف وزارة المالية من هذا الموسم تحقيق نسبة كبيرة من مستهدفات الموازنة بجمع أكثر من تريليون جنيه إيرادات ضريبية خلال العام المالي الجاري، ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأسئلة عن موسم الإقرارات الضريبية.
س- ما هو موسم تقديم الإقرارات الضريبية؟ج- تستقبل مصلحة الضرائب المصرية، تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى 31 مارس، ويستمر الموسم للأشخاص الاعتبارية ممثلة في شركات الأشخاص والأموال حتى نهاية شهر أبريل.
س- ما هي استعدادات مصلحة الضرائب لتقديم الإقرارات؟ج- يستمر العمل بالمراكز الضريبية (كبار الممولين 1 وكبار الممولين 2 ومتوسطي الممولين، وكبار ومتوسطي وجه بحري) يومي الجمعة والسبت 28 و29 أبريل؛ لتقديم الدعم الفني اللازم للممولين مما ييسر لهم تقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة.
كما تتولى مصلحة الضرائب، الرد على كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفني للممولين، وتخصص المصلحة الخط الساخن 16395 للرد على الاستفسارات والتساؤلات، كما تنظم وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة ندوات التوعية الضريبية أون لاين يوميًا، ؛ بما يُسهم في بناء الوعي الضريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المجتمع الضريبي ، على النحو الذي يُرسخ ركائز التواصل الفعَّال والمُثمر مع المجتمع الضريبي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة