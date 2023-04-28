كلية الآداب بجامعة سوهاج تُقييم احتفالية "يوم التميز العلمي" 15 مايو المقبل

تقيم كلية الآداب بجامعة سوهاج والتي تُعد من أعرق كليات الآداب بالجامعات المصرية – احتفاليتها السنوية "يوم التميز العلمي " يوم 15 مايو 2023 بقاعة الاحتفالات الكبرى " قناة السويس " بمقر الجامعة بالكوامل، وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، والدكتور محمد توفيق عميد الكلية، وذلك مع اقتراب احتفالها باليوبيل الذهبي.

ومن المقرر أن يتم خلال الاحتفالية تكريم كل من: أساتذة الكلية الذين انضموا إلى اللجان العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، والأساتذة الحكمين في لجان ترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين، بجانب أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز علمية دولية أو إقليمية أو محلية، وأعضاء هيئة التدريس الذين تمت ترقيتهم إلى درجة أستاذ وأستاذ مساعد، وأيضاً أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة الذين قاموا بنشر أبحاثاً دولية أو قاموا بتأليف كتب علمية، بالإضافة إلى أعضاء الهيئة المعاونة الذين حصلوا على درجتي الدكتوراه أو الماجستير هذا العام.

وخلال احتفالية هذا العام؛ سوف يتم - لأول مرة - تكريم موظفي الكلية الذين حصلوا على درجتي الدكتوراه أو الماجستير، وذلك احتفاءً بجهودهم العلمية وتشجيعياً لزملائهم.

ومن جانبه، وأكد الدكتور محمد توفيق، عميد الكلية أن احتفال الكلية بيوم التميز العلمي إنما يهدف إلى تحسين مخرجات البحث العلمي ليواكب أهداف التنمية ، كما يهدف - أيضاً – إلى تعزيز بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في مجال البحث العلمي ، الأمر الذى يخدم التنمية الشاملة ، ويُسهم في انتاج معرفة جديدة في مجال العلوم الاجتماعية ،بجانب تحقيق ريادة علمية على المستوى الإقليمي والدولي .

وأضاف توفيق أن الكلية تبنت أهدافاً استراتيجية للنهوض بالعملية التعليمية ، وتحسين جودة مخرجاتها ،من خلال استحداث برامج أكاديمية مميزة ذات علاقة وثيقة باحتياجات المجتمع ، من أجل تأهيل خريجيها للمنافسة فى أسواق العمل ، وبما يواكب "رؤية مصر 2030" بأبعادها الثلاثة "الاقتصادي ، والاجتماعي ، والبيئي ".