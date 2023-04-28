كشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه حصية الإتجار فى العملة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات ، شراء وحدة سكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
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