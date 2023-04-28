اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 12:47 م
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كشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه حصية الإتجار فى العملة

الجمعة، 28 أبريل 2023 12:28 م
كشف قضية غسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه حصية الإتجار فى العملة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق قيامهما بـ(تأسيس الشركات ، شراء وحدة سكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ (15 مليون جنيه تقريباً).
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
 
 

غسيل اموال

اخبار الحوادث

الاموال العامه

مكافحة الجريمة



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