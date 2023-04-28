عاطلان يعترفان بالتنقيب عن كنز آثري داخل عقار مهجور في مدينة نصر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار في مدينة نصر، أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، أنهما قررا إجراء عمليات حفر بعقار مهجور، بحثا عن كنز آثري، فاشتريا المعدات الخاصة بالحفر، واشتركا في عملية التنقيب، وتمكنا من الوصول بأعمال الحفر، لعمق 15 مترا.

أضاف المتهمان أنهما اتفقا على تقسم حصيلة الآثار بينهما، حال العثور عليها، وخلال مواصلة عملية الحفر، ألقى رجال المباحث القبض عليهما.

تحفظ رجال المباحث على الأدوات المستخدمة في عملية التنقيب، كما تم التحفظ على العقار، لحين إجراء معاينة من جانب الجهة المختصة، لبيان احتواءه على آثار من عدمه، وأحيل المتهمين إلى النيابة المختصة للتحقيق.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار مهجور كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 15 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.