طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض درجات الحرارة والصغرى تسجل 15 درجة

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة علي أنحاء المحافظة، ليسود طقس بارد في ساعات الصباح معتدلا فى النهار، وتسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 22 درجة، والصغرى تسجل 15 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للبرودة صباحا، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل الدفء على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على كافة الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على شمال الصعيد ، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 19، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونيو (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".



الطقس ودرجات الحرارة في الاسكندرية



الطقس ودرجات الحرارة في الاسكندرية



حالة الطقس بالإسكندرية



درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالإسكندرية



