ضبط 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق فى حملة تموينية بالمحلة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية لتشديد الرقابة التموينية على جميع الأنشطة التجارية من مفتشى الرقابة التموينية بندر المحلة أسفرت عن تحرير 24 محضرا.

وأوضحت مديرية التموين أن المحاضر جاءت بإجمالى مضبوطات 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق بدون إشراف طبيب وبجهات مصرح بها من وزاره الصحة ومحضر انتهاء صلاحية مواد غذائية ضد سوبر ماركت شهير بالمحلة بإجمالى مضبوطات عدد 8 عبوات جبن مختلف الأنواع والشركات بإجمالى وزن 14 كيلو جرام جبن منتهية الصلاحية، ومحضرى بيع بأزيد من السعر الرسمى بإجمالى مضبوطات علبتين سجاير كليوبترا.وثلاثة محاضر عدم حمل شهادة صحية و(17) سبعه عشر محضرا لعدم إعلان الأسعار، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.