اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 04:23 م
أكرم القصاص
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ضبط 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق فى حملة تموينية بالمحلة

الجمعة، 28 أبريل 2023 02:45 م
ضبط 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق فى حملة تموينية بالمحلة الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية عادل ضرة

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شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية لتشديد الرقابة التموينية على جميع الأنشطة التجارية من مفتشى الرقابة التموينية بندر المحلة أسفرت عن تحرير 24 محضرا. 
 
 
وأوضحت مديرية التموين أن المحاضر جاءت بإجمالى مضبوطات 2064 عدسة لاصقة طبية محظور تداولها بالأسواق بدون إشراف طبيب وبجهات مصرح بها من وزاره الصحة ومحضر انتهاء صلاحية مواد غذائية ضد سوبر ماركت شهير بالمحلة بإجمالى مضبوطات عدد 8 عبوات جبن مختلف الأنواع والشركات بإجمالى وزن 14 كيلو جرام جبن منتهية الصلاحية، ومحضرى بيع بأزيد من السعر الرسمى بإجمالى مضبوطات علبتين سجاير كليوبترا.وثلاثة محاضر عدم حمل شهادة صحية و(17) سبعه عشر محضرا لعدم إعلان الأسعار، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
 
 
 

 



 

 


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