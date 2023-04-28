ضبط عصابة دولية بحوزتها مخدرات بقيمة 3.8 مليون جنيه

كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول بالقاهرة لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (أحد العناصر الإجرامية "يحمل جنسية إحدى الدول" – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بالقرب من مسكنه وبصحبته (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" مقيمة بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزتهما (كمية لمخدر الكوكايين وزنت 1,500 كيلو جرام- عدد 1144 قرص من الأقراص المخدرة المتنوعة - مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية- عدد 4 هواتف محمولة - ميزان حساس ).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والميزان لإعداد وتهيئة المخدر المضبوط والسيارة فى النقل والترويج والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو ( 3,800,000 ثلاثة مليون وثمانمائة ألف جنيه تقريباً)، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية.