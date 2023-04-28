ضبط سيارة محملة بـ 75 طن قمح بغرض التهريب والبيع فى السوق السوداء بالشرقية

وفي هذا الإطار، نفذت إدارة تموين أبو حماد حملة تموينية مفاجئة برئاسة محمد محيي ابراهيم مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ75 طن قمح محلى بغرض تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم 1086 جنح، و تحريز الكمية المذكوره على ذمة المحضر لحين العرض على النيابة العامة.





