ضبط سيارة محملة بـ 75 طن قمح بغرض التهريب والبيع فى السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بإحكام الرقابة والسيطرة على مصانع تصنيع وتعبئه المواد الغذائية لضبط حركة البيع والشراء والتأكد من التزام أصحابها بالإشتراطات التموينية والرقابية ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت والمرور على التجار التموينين ومشروع جمعيتي للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وتطبيق القانون على غير الملتزمين.
وفي هذا الإطار، نفذت إدارة تموين أبو حماد حملة تموينية مفاجئة برئاسة محمد محيي ابراهيم مدير الإدارة، أسفرت عن ضبط سيارة محملة بـ75 طن قمح محلى بغرض تهريبهم وبيعهم بالسوق السوداء، وتم تحرير محضر رقم 1086 جنح، و تحريز الكمية المذكوره على ذمة المحضر لحين العرض على النيابة العامة.
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