صعود مؤشرات قطاعات البورصة خلال أسبوع على رأسها "السياحة" بنسبة 9%

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها السياحة والترفيه بنسبة 9%، أعقبه قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 6%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 5.5%، وصعد قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والتجارة والموزعون بنسبة 4.8%، 4.2%، على التوالي، وقفز قطاع العقارات بنسبة 3.3%، وزاد قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، ومواد البناء بنسبة 2.7%.

كما ارتفع قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.1%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 1.9%، يليه قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف، والبنوك بنسبة 1.8%، ثم قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.5%، 1.4%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 1.2%، فيما تراجع قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1.4%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.60% ليغلق عند مستوى 17796.91 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.77% ليغلق عند مستوى 3074.93 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 4674.54 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 2.10% ليغلق عند مستوى 21374.02 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 3580.49 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 25.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.148 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.3%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 692.8 مليار جنيه إلى 705 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 213.7 مليار جنيه إلى 223.7 مليار جنيه بنسبة نمو 4.6%.