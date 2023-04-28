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شاهد جولة الرئيس السيسي التفقدية لمواقع الأسواق الرئيسية الجديدة فى القاهرة

الجمعة، 28 أبريل 2023 08:55 م
شاهد جولة الرئيس السيسي التفقدية لمواقع الأسواق الرئيسية الجديدة فى القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب – محمد الجالى

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في إطار متابعة الجهود الجارية من إنشاء أسواق النصف جملة، لخدمة المواطنين، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المناطق في محافظة القاهرة، والتي شملت المواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، أسواق أحمد فخري وحسن المأمول وفي حي المقطم أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود وسوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة.
 
وناقش الرئيس السيسي، القائمين علي تنفيذ المشروعات في أسواق النصف الجملة.
 
 

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