سوناك يستقبل رئيسة وزراء إيطاليا في داونينج ستريت ويشيد برؤيتها الاقتصادية

كتبت: نهال ابو السعود

أعلن رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك أن بريطانيا وإيطاليا "متحالفتان بشدة" فى القيم حيث رحب برئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلونى لإجراء محادثات تركز على الهجرة والدفاع والحرب فى أوكرانيا.

بينما يلتقى سوناك بالقادة من جميع الأطياف السياسية من جميع أنحاء العالم، وأشاد رئيس الوزراء المحافظ لما وصفه "بمعالجة ميلونى الدقيقة للغاية للاقتصاد الإيطالى".

وقال سوناك: "أعتقد أن القيم بين بلدينا متوافقة للغاية، ولهذا السبب يمكننا العمل معًا بشكل جيد للغاية بشأن التحديات المشتركة، سواء كان ذلك ردًا على غزو بوتين غير القانونى لأوكرانيا، حيث أشيد مرة أخرى بقيادتك، ولكن أيضًا علينا معالجة الهجرة غير الشرعية"

ووفقا للجارديان، تشترك الحكومتان فى مصلحة منع المهاجرين من الوصول إلى بلدانهم عن طريق القوارب، حيث تقوم إدارة سوناك بتمرير مشروع قانون عبر البرلمان من شأنه أن يحرم حق اللجوء لأى شخص يصل إلى المملكة المتحدة دون إذن وقد أدانت جماعات اللاجئين وهيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التشريع.

وتخطط الحكومة البريطانية أيضًا لإرسال المهاجرين الذين يصلون بالقوارب فى رحلة إلى رواندا، وهى خطة مثيرة للجدل بنفس القدر تعوقها الطعون القانونية.

وقادت ميلونى ، التى يقود حزبها اليمينى المتطرف "إخوان إيطاليا" الحكومة الائتلافية اليمينية فى إيطاليا، حملة على مهربى البشر وعلى سفن الإنقاذ التى تديرها جمعيات خيرية تقول إنها تشجع المهاجرين على المخاطرة برحلات خطرة من شمال إفريقيا عبر البحر الأبيض المتوسط.

وقالت ميلونى لسوناك: "التعامل مع المتاجرين بالبشر والهجرة غير الشرعية هو أمر تقوم به حكومتك بشكل جيد للغاية .. أنا أتابع عملك وأتفق تمامًا مع عملك وأعتقد أن هناك العديد من الأشياء التى يمكننا القيام بها معًا .. هناك الكثير الذى يمكننا القيام به فى العديد من الموضوعات التى نحن فى نفس الجانب بشأنها وفي مقدمتها الدفاع عن أوكرانيا"

وسيقوم الوزيران بجولة خاصة فى وستمنستر أبى ، حيث سيتوج الملك تشارلز الثالث فى 6 مايو.