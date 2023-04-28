سنغافورة تعلن إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول البلاد

كتب محمد جمال

أعلنت السفارة السنغافورية فى الرياض، إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة دخول البلاد، وذلك ابتداءً من 1 يونيو المقبل، بحسب "عكاظ".

وأشارت السفارة فى تغريدتها عبر "تويتر" أن حاملى جوازات السفر الدبلوماسية السعودية هم معفيون بالفعل من متطلبات تأشيرة سنغافورة. وأكدت أنه لا يوجد استرداد مطلق لرسوم معالجة التأشيرة لأولئك الذين قدموا بالفعل أو حصلوا على نتيجة طلبات تأشيرة الدخول الخاصة بهم.

يذكرأن، قررت حكومة جمهورية زامبيا إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول إلى أراضيها، وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن هذا القرار يأتي تأكيداً على عمق العلاقات المتطورة بين المملكة وزامبيا، وتجسيداً لمواصلة العمل المشترك بما يحقق تطلعات قيادتى البلدين الصديقين بالمزيد من التقدم والازدهار.

وجمهورية زامبيا هى بلد غير ساحلى فى جنوب القارة الإفريقية، المجاورة جمهورية الكونغو الديمقراطية فى الشمال، وتنزانيا من الشمال الشرقي، مالاوى من الشرق وموزمبيق وزيمبابوى وبوتسوانا وناميبيا إلى الجنوب، وأنجولا إلى الغرب.