زراعة الوادي الجديد: توريد 44 ألف طن قمح لصوامع الغلال داخل وخارج المحافظة

أعلن الدكتور مجد المرسي عوض وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد ، اليوم الجمعة، أنه جرى توريد 44600 طن من محصول القمح حتى الآن داخل وخارج المحافظة تضمنت توريد عدد 28213 طن قمح داخل صوامع المحافظة، وتوريد 16387 طن قمح خارج المحافظة مع استمرار التوريد بكل الجمعيات الزراعية والشون والنقاط المسموح بها من مديرية التموين بكل قرية ومركز لعدم تكدس سيارات التوريد في مكان واحد ولسهولة التوريد على كل المزارعين وتخفيف المعاناة عن الفلاحين.

وقال المرسي أن المساحة الكلية المنزرعة بمحصول القمح هذا الموسم على مستوي المحافظة بلغت 436505 فدادين بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضى يتركز أغلبها فى منطقة شرق العوينات بإجمالي 186277.6 فدان، مؤكداً على أنه جرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفى الحالى، والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقًا للمواصفات بحد أدنى 12 أردبًا للفدان وتسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين.

وأضاف أن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد، فى زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين فى مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

وأكد المرسي على التجهيز لإقامة صوامع أخرى بمركزي الداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على الزراعة، وتنفيذ مبادرات كبرى لتحفيز المزارعين لزيادة زراعات القمح وزيادة الرقعة الزراعية بجميع مراكز المحافظة والاهتمام به كمحصول أساسي واستراتيجي مهم، حيث تم إعفاء مزارعي محصول القمح من الإيجار السنوي لهذا العام بناء على تعليمات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.