رفع 1300 حالة إشغال وتعدٍ على الطريق العام بالجيزة.. صور

كتبت - مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتمشيط الشوارع من أي إشغالات أو تعديات على الطريق العام وأرصفة المشاة والجزر الوسطى من قبل المنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم والكافيهات وذلك لما تسببه من إعاقه للحركة المرورية ولتوفير حرم آمن لسير المواطنين.

وتابع اللواء أحمد راشد جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وأسفرت عن رفع 1300 حالة إشغال وتعدٍ بأحياء شمال والوراق والهرم والطالبية والعمرانية ومدينة الحوامدية، ساهمت في تحقيق الإنضباط بالطريق.

شملت الحملات رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات اشغال من شوارع ضياء والعريش وحسن محمد وعبد اللطيف، والمريوطية وفيصل وأنور السادات بحي الطالبية وشوارع أحمد كامل وعثمان محرم والشعب بحي العمرانية ، وشوارع ترعه السواحل والبراجيل والغاز والمساكن بحي الوراق، وشوارع الميزان والجمهورية ومنطقه مني الامير بمدينة الحوامدية ومناطق ط، ع بقطاع حدائق الأهرام.

وتابع محافظ الجيزة جهود أجهزة حي شمال الجيزة في تحقيق الانضباط بالشارع ورفع التعديات من الطريق العام، حيث تم شن حملات بقطاع المنيرة الشرقية بشوارع العامل الأول والغيط وطلعت حرب ومحمد حجازى، بالإضافة إلى شوارع بنى محمد وترعة بشتيل والعروبة بقطاع المنيرة الغربية.

وشدد محافظ الجيزة، علي رؤساء الأحياء والمراكز وبالتعاون مع شرطة المرافق ومواصلة تحقيق الانضباط بالشارع وان تكون الحملات علي مدار اليوم.

وكلف المحافظ ، بمتابعه جهود رفع المخلفات وتحسين منظومة النظافه والتجريد للشوارع الداخلية والجانبية بالتنسيق مع هيئة النظافة.



الإشغالات



جانب من الإشغالات



جانب من حملة الإشغالات