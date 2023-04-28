رئيس هيئة ميناء الإسكندرية يلتقى السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية.. التفاصيل

الإسكندرية أسماء على بدر

التقى اللواء نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية ، Kitack Lim السكرتير العام للمنظمة البحرية الدولية IMO أثناء إنعقاد البرنامج المتقدم للقادة البحريين في سنغافورة.

وأشاد السكرتير العام لـ IMO بالدور الريادي الذي تلعبه ميناء الإسكندرية في النقل البحري بالبحر المتوسط وماتشهده من حركة تطورات وإنجازات متنوعة وتطوير في أداء العمل.

كما توجه بالشكر للفريق كامل الوزير وزير النقل على حسن استقباله اثناء مؤتمر المناخ COP27 و حسن الاعداد والتجهيز للمؤتمر فضلا عن الإشادة بالتقدم والتطوير الذي تشهده قناة السويس حاليا.