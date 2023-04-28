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رئيس مركز باريس يسلم 18 عقدا لمنتفعى المنازل الريفية بالوادى الجديد.. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 02:08 ص
رئيس مركز باريس يسلم 18 عقدا لمنتفعى المنازل الريفية بالوادى الجديد.. صور تسليم العقود للمنتفعين
الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

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سلم المحاسب عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، عقود المنازل الريفية لـ 18 مستحقا من مركز باريس والقرى المختلفة، بحضور  فاطمة سليم رئيس قرية بغداد واللجنة المشكلة لتسليم المنازل.
 
وقال صالح،  إنه جرى تسليم المنازل الريفية بقري بغداد، والتبيه على المستحقين أن المنزل لا يحق التصرف به في أي حال من الأحوال وأي تصرف يخالف شروط العقد سيتم سحب المنزل، وتسليمه لأحد المنتظرين من المستحقين واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
 
وأشار عبد الناصر إلى استكمال مشتملات بئر المياه وتشغيله، وذلك لبدء العمل بالأرض المجاورة للمنازل وزراعتها من قبل المستحقين، وسيتم تسليم باقي المنازل للمستحقين خلال الفترة المقبلة.
 
 
 
 
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (1)
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (1)

رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (2)
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (2)

رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (3)
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (3)

رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (4)
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (4)

رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (5)
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (5)

رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (6)
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (6)

رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (7)
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (7)

رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (8)
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (8)

رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (9)
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (9)

رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (10)
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (10)

رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (11)
رئيس مركز باريس يسلم عقود لمنتفعى المنازل الريفية بقرية بغداد بالوادى الجديد (11)

 


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