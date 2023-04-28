رئيس القابضة للمياه ومستشار وزير الإسكان يتابعان مشروعات المياه فى بنى سويف

و أكدت المهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف ، أنه لابد من متابعة كافة المشروعات و التنسيق المستمر مع الجهات المعنية بتلك المشروعات حيث أن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية من مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تُسهم فى رفع نسب الخدمة بالحضر والريف، ووصول الخدمة بالجودة المطلوبة لجميع أنحاء مصر و سعى الدولة لتحقيق خطط التنمية واهتمامها ومجهوداتها فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى.

وشددت على ضرورة الإشراف الدائم و المستمر للمشروعات الجارية و سرعة الإنجاز بها، واتباع الضوابط واللوائح المنظمة لسير العمل الإداري بالشركة بشكل سليم مما سينعكس على جودة العمل وحسن استغلال الموارد مما سيؤدى إلى تطوير الآداء العام المطلوب من العاملين فى بيئة عمل مريحة وفقاً لمعاير قياسية والارتقاء بسرعة الأداء الخدمى.

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ونائبه الدكتور أحمد معوض، بمرافقة الدكتور أسامة حمدى مستشار وزير الإسكان للمشروعات والمرافق و المهندس أشرف زكريا نائب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحى المشروعات الجارى تنفيذها بمعرفة الهيئة القومية ببنى سويف "محطات الألترافلتريشن"، و نسب تطور الأعمال بها، فى إطار سعى الشركة إلى تطوير كافة خدماتها و الذي ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، يأتى ذلك بحضور المهندس، عامر عبد الحكيم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف و مشرفو و مقاولو المشروع وبعض الإدارات الفنية و التخصصية بالشركة.