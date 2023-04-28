اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى سعد بليغ رئيس كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين

الجمعة، 28 أبريل 2023 11:38 ص
رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى سعد بليغ رئيس كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين الدكتور القس أندريه زكى
كتب: محمد الأحمدى

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تنعى الطائفةُ الإنجيليَّةُ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكى، سعد بليغ، رئيس كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين، ومؤسس العمل الجدعونى فى مصر لقرابة الخمسين عامًا، والذى رحل عن عالمنا أمس بعد تاريخ طويل من حياة العطاء المثمر والخدمة، التي جسَّد فيها معاني المحبة والتقوى.

ويتقدم الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاء لأسرة الراحل ومحبيه، وشعب كنائس الإخوة الإنجيليين المرحبين.

ومن المقرر أن تقام الجنازة اليوم الجمعة الساعة 1.30 فى كنيسة الإخوة المرحبين بشارع المنتزه، كما تستقبل الأسرة العزاء مساء اليوم بنفس الكنيسة.

 


الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

سعد بليغ

كنائس الاخوه



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