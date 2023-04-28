وقد تسلم الرئيس تواديرا الرسالة خلال استقباله راشد سعيد الشامسى، سفير دولة الإمارات غير المقيم لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، وذلك بالقصر الرئاسى بالعاصمة بانغى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الجمعة.

