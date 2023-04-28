رئيس الأركان العامة السعودي: دور قواتنا المسلحة يمتد لخدمة المواطنين

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أكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، أن القوات المسلحة السعودية لا تقتصر أدوارها على المهام العسكرية والدفاعية، وإنما تمتد لتشمل خدمة المواطنين والإنسانية، في تأكيد راسخ على أن قيادة المملكة لا تتوانى في مد يد العون لكل محتاج، ونهجها الثابت بالمساهمة في حفظ الأرواح البشرية، والمساهمة في كل ما من شأنه أن يُحقق ويحفظ الأمن والسلام.

وقدم الرويلي -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة- الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، على توجيهاتهم ومتابعتهم المباشرة لعمليات إجلاء المواطنين السعوديين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، والتي تمت بكل يسر وسهولة، حتى وصولهم بسلام وأمان.

وأكد رئيس هيئة الأركان العامة السعودي، أنه فور صدور توجيهات القيادة السعودية، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان، وترتيب إجلاء المواطنين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، وبمتابعة دقيقة من الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع السعودي، وأعدت الجهات المختصة في وزارة الدفاع الخطط اللازمة لتنفيذ عمليات الإجلاء الإنسانية، كما تم التنسيق لتكامل الخطط مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأوضح "الرويلي"، أن نجاح القوات المسلّحة السعودية وفي مقدمتها القوات البحرية في تنفيذ عمليات الإجلاء الإنسانية، أبرزت جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي طارئ وفق أعلى درجات الدقة والكفاءة متى اقتضى الأمر ذلك.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية، مملكة الإنسانية، كانت ولازالت وستبقى بتوجيه ودعم من القيادة الحكيمة لها حضورها الدائم في مثل هذه المواقف الإنسانية، التي تنطلق في جميع أعمالها من مبادئ راسخة وقيم ثابتة، سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد السعودي وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه لخدمة المواطنين والإنسانية.