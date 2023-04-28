خيط الجريمة.. قصة صاحب محل قتل حدادا وأصاب نجله بسبب لعبة بـ15 جنيه

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

جريمة بشعة شهدتها منطقة المرج بالقاهرة، بعدما أقدم صاحب محل "اكسسوارات توك توك" على قتل حداد وشرع في قتل نجله، متهما نجل المجنى عليه بسرقة لعبة توضع داخل التوك توك قيمتها 15 جنيها.

تفاصيل الواقعة كشفتها تحقيقات النيابة العامة، بحسب أقوال الشهود أن المتهم توجه لمنزل المجنى عليه وظل يسب نجله بألفاظ نابيه، مطالبا نزوله لتأديبه على عملية السرقة.. طلب المجنى عليه من نجله عدم النزول وقرر مقابلة المتهم هو وزوجته لتهدئته وحل الأزمة، إلا أن المتهم بمجرد ملاحظتهم أمام منزلهما سبهم بالفاظ نابية وطالبهم بالسماح لنجلهم بالنزول لمواجهته، فرفض المجنى عليه فتوجه له المتهم وطعنه بسلاح ابيض "سكين حاد" طعنتين نافذتين في قلبه، فأخذت زوجته تصرخ من هول المنظر واستنجدت بأبنها وبمجرد نزوله أمام المنزل للاطمئنان على والده، توجه له المتهم وشرع في قتله موجها له طعنة نافذة في ظهره.

ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت باجراء تحليل مخدرات له تمهيدا لاحالته للمحاكمة الجنائية.