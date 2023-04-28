خيط الجريمة.. قصة ترزى قتل مساعده الطفل بمقص فى أبو النمرس

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة فيها حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

استيقظ أهالى منطقة أبو النمرس على جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم ترزى على قتل مساعده الطفل الذى يبلغ من العمر 13 سنة مستخدما آلة حادة "مقص" بسبب خلافات في العمل.

تفاصيل الواقعة بدأت بتلقى مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل طفل يبلغ من العمر 13 سنة في منطقة أبو النمرس، بإجراء التحريات تبين أن الطفل يعمل بصحبة ترزي، في المحل الخاص به، ونشب بينهما خلاف، مما دفع الترزي للاعتداء على الطفل بمقص، فأصابه ببطنه وأنهى حياته، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة.

وبعرض المتهم على النيابة العامة بالجيزة قررت حبس الترزى بمنطقة أبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث، ووجهت له تهمة القتل.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح جثة المجنى عليه وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان لبيان سبب الوفاة.