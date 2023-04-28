اليوم السابع
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خطة الكهرباء لتطوير خدمة العملاء بمحافظات الصعيد.. تعرف عليها

الجمعة، 28 أبريل 2023 10:57 ص
خطة الكهرباء لتطوير خدمة العملاء بمحافظات الصعيد.. تعرف عليها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقرائه كل ما يريد معرفته عن خطة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات "أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج "، لتطوير مراكز خدمة العملاء للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعميل والوصول بها إلى أعلى درجات الكفاءة وتحسين جودة الأداء التجاري من خلال استهداف الاتي:
 
1- استكمال تطوير جميع مراكز خدمة العملاء بإجمالي عدد (51) مركز خدمة عملاء ليصبح التطوير نموذجياً مع الالتزام بتطبيق دليل الهوية البصرية للأعمال المدنية.
 
2- استكمال تدريب موظفي خدمة العملاء وكافة المتعاملين مع الجمهور.
 
3- استكمال ربط جميع مراكز خدمة العملاء مع مركز الإصدار ووحدات التحصيل الإلكتروني وبرنامج شحن العدادات حتى يتسنى سرعة الوصول إلى بيانات المشتركين من قبل موظفي خدمة العملاء وذلك لسرعة إنجاز أي خدمة يقوم المشترك بطلبها من مركز الخدمة.
 
4- الاستمرارية للاستجابة الفورية لفحص الشكاوى المقدمة من المشتركين والمواطنين من خلال القنوات المختلفة (121 الكول سنتر/ الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء/ موقع الوزارة والشركة القابضة /جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك) والعمل على سرعة حل تلك الشكاوى والالتزام بالمحافظة على حقوق المشتركين والشركة.
 
5- التوسع فى عمليات التحول الرقمي من خلال الاتي :-
- التوسع فى التحصيل الإليكتروني بالتنسيق مع شركات التحصيل الإليكتروني.
- ميكنة وتنفيذ برامج بالقطاع التجاري مثل الضبطية القضائية وخدمات الشباك الواحد.
- ربط البرامج التجارية بمنظومة الكشف (شعاع) ومركز الإصدار.
- استكمال تنفيذ برنامج لكبار المشتركين.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

تطوير شبكات توزيع الكهرباء



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