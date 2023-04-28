اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 08:42 ص
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تعرف على كيفية الوصول لعلاج محصول الفاصوليا من التذبذبات الحرارية

الجمعة، 28 أبريل 2023 08:00 ص
تعرف على كيفية الوصول لعلاج محصول الفاصوليا من التذبذبات الحرارية محصول الفاصوليا
كتبت أسماء نصار

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قال الدكتور محمد على فهيم رئيس أن زراعات الفاصوليا الصيفية الآن في الثلث الاخير من عمرها "تكوين الحبوب وبداية نضج القرون " سواء المنزرعة في أوائل فبراير أو آخره وهو ما يعني أن عمرها من 80 - 100 يوم وهي أهم مرحلة من مراحل الإنتاج لإعطاء محصول وجودة حبوب عالية.
 
أضاف أن الجو البارد والمتقلب والتذبذبات الحرارية أثر على الفاصوليا وعطلها لذلك فمن المهم وقبل الدخول في الصيف الحقيقي لابد من البدأ في عمليات التحجيم للقرون والحبوب فوراً.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل:
 
1 - يتم اضافة 10 كجم سلفات بوتاسيوم + 5 كجم سلفات ماغنسيوم مع الري الغمر  - خلال الريتين الاخريتين (وتكون 6 ك سلفات بوتاسيوم + 4 سلفات ماغنسيوم خلال الري بالتنقيط).
 
2-  الرش بسترات البوتاسيوم أو نترات بوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر للفدان + 20 سم سيتوكينين 4%  / 300 لتر ماء للفدان.
 

الفاصوليا

علاج الفاصوليا

التذبذب الحرارى

الطقس البارد



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