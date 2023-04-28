تعرف على طريقة التقديم فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية بأسوان وقيمة الجوائز

واصلت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة أسوان، تكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين للمشاركة فى المبادرة "الدورة الثانية"، فى إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وفقاً لرؤية مصر 2030 ، وتحقيق التنمية المستدامة لتحسين نوعية الحياة.

ويستعرض "اليوم السابع" طريقة التقديم في الدورة الثانية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية وقيمة الجوائز:

تقديم المشروعات على المنصة الإلكترونية للمبادرةhttp://www.sgg.eg ).

وكانت أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية عن فتح باب التقدم خلال الفترة من أول أبريل الحالى وحتى نهاية مايو القادم.

وشروط التقديم تتمثل في:

أن يكون المشروع داخل النطاق الجغرافى للمحافظة.

تم تنفيذه بالفعل وله نتائج مدعومة بأدلة.

أن يتضمن المشروع مكون تكنولوجى ، ومكون يرتبط بالإستدامة البيئية " أخضر ".

أن يتقدم المشروع فى الفئة الخاصة به.

تقديم إقرار كتابى بعدم حصول المشروع على أية جائزة أخرى ضمن الدورة الأولى للمبادرة.

تقديم إقرار كتابى بالملكية الفكرية للمشروع والمسؤولية الكاملة عن أى دعاوى أو مخالفات تنتج عن غير ذلك.

ويشترط للتأهيل لنيل مكافأة الجائزة قيام الشخصية القانونية قبل إعلان النتيجة.

ويتم المنافسة بين المشروعات المتقدمة فى كل فئة على حدا لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل فى فئته بإجمالى 6 فئات وهى فئة المشروعات كبيرة الحجم ، وفئة المشروعات المتوسطة ، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة ، وفئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح ، وأيضاً فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة ، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

وتشمل المسابقة المشروعات الكبيرة التى تتجاوز حجم أعمالها السنوية 200 مليون جنية، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 مليون جنيه ، ( قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ).

بجانب المشروعات المتوسطة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يتجاوز 200 مليون جنيه أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ، ولا يجاوز 15 مليون جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال 3 مليون جنيه ولا يجاوز 5 مليون جنيه.

بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال خمسين ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس تجاوز رأس مالة المدفوع أو رأس مال المستثمر خمسين ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

علاوة على الشركات الناشئة وتسمى فى القانون بمشروعات ريادة الأعمال أو المشروع حديث التأسيس منها المشروعات التى لم تمض 7 سنوات على تاريخ بدأ مزاولة النشاط أو بدأ الإنتاج بها حسب الأحوال ، والتى تضمن قدراً من الجدية أو الإبتكار وفقاً للضوابط التى يحددها مجلس الإدارة ، أو المشروع الذى لم يمضى على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.



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