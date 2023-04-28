اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أبريل 2023 02:30 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على بوابة المياه الرومانية بوادى سعفة شمال الشلاتين.. صور

الجمعة، 28 أبريل 2023 01:00 ص
تعرف على بوابة المياه الرومانية بوادى سعفة شمال الشلاتين.. صور بوابة المياه بوادي سعفة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شمال مدينة الشلاتين وتحديدا فى الطريق المتجه إلى منطقة أبرق الشهيرة والتى تعتبر أحد قطاعات محمية جبل علبة، يوجد وادى أبو سعفة من الأودية الشهيرة فى الشلاتين والشهير بخصوبة أرضه.

 

يضم الوادى بوابة مياه رومانية يطلق عليها الباحثين البيئيين aqua doorبوابة المياه وله قيمة بيئية وتاريخية مميزة، حيث إنه ذا قيمة تاريخية بمحمية جبل علبة، والبوابة المنحوتة فى صخور جبال أبو سعفة هى القيمة التاريخية.

 

ويعود تاريخ بوابة المياه إلى العصر الرومانى تحوى بعض النقوش الرومانية والفرعونية القديمة، مما يدل على تواجد قديم للإنسان فى تلك المناطق.

 

ويحتوى وادى أبو سعفة على واحة نخيل كبيرة اسفل سفح جبل أبو سعفة والتى تواجدت فى المنطقة منذ القدم خصوصا مع انبثاق بعض مجارى المياه من جبال أبو سعفة وتكوينها لعيون مياه طبيعية فى الوادى والتى تعطى الوادى قيمة طبيعية بجانب قيمته وأهميته التاريخية ويظهر علاقة قوية بين الطبيعة وتاريخ المنطقة.

بوابة المياه بولدى سعفة
بوابة المياه بوادى سعفة

 

مياه بوابة المياه بولدى سعفة
مياه بوابة المياه بوادى سعفة

 

 

 

 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

وادى ابو سعفة

بوابة المياه

محمية جبل علبه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة