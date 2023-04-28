تعرف على بوابة المياه الرومانية بوادى سعفة شمال الشلاتين.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

شمال مدينة الشلاتين وتحديدا فى الطريق المتجه إلى منطقة أبرق الشهيرة والتى تعتبر أحد قطاعات محمية جبل علبة، يوجد وادى أبو سعفة من الأودية الشهيرة فى الشلاتين والشهير بخصوبة أرضه.

يضم الوادى بوابة مياه رومانية يطلق عليها الباحثين البيئيين aqua doorبوابة المياه وله قيمة بيئية وتاريخية مميزة، حيث إنه ذا قيمة تاريخية بمحمية جبل علبة، والبوابة المنحوتة فى صخور جبال أبو سعفة هى القيمة التاريخية.

ويعود تاريخ بوابة المياه إلى العصر الرومانى تحوى بعض النقوش الرومانية والفرعونية القديمة، مما يدل على تواجد قديم للإنسان فى تلك المناطق.

ويحتوى وادى أبو سعفة على واحة نخيل كبيرة اسفل سفح جبل أبو سعفة والتى تواجدت فى المنطقة منذ القدم خصوصا مع انبثاق بعض مجارى المياه من جبال أبو سعفة وتكوينها لعيون مياه طبيعية فى الوادى والتى تعطى الوادى قيمة طبيعية بجانب قيمته وأهميته التاريخية ويظهر علاقة قوية بين الطبيعة وتاريخ المنطقة.



بوابة المياه بوادى سعفة