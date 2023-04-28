اليوم السابع
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تعرف على الحركة الملاحية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم

الجمعة، 28 أبريل 2023 11:33 ص
تعرف على الحركة الملاحية وتداول البضائع بموانئ البحر الأحمر اليوم موانى البحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة، وتم خلالهم تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، 618 شاحنة و107 سيارات.
 
وأكد المركز الإعلامى للهيئة فى بيان له أن حركة الواردات شملت 5700 طن بضائع، 364 شاحنة و67 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 4300 طن بضائع ، 254 شاحنة و40 سيارة . 
 
وأكد أن ميناء سفاجا ويستعد اليوم لاستقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينة بوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية2 ودليلة .
 
كما تم تداول 400 طن بضائع عامة ومتنوعة  و150 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية وصول وسفر  للسفينة سينا امس، ويستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين بريدج وسينا، كما يستعد ميناء بورتوفيق لمغادرة السفينة Lady roz فارغة متجهة الي  جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانئها.

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