تدريب عضوات المشروع القومى للكرة النسائية بنادى السكة الحديد فى الزقازيق

اكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب و الرياضة بالشرقية ،استمرار فعاليات تدريب عضوات المشروع القومي للكرة النسائية والمقامه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون بين الإدارة العامة للرياضة بالمديرية والإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة لتدريب الفتيات على لعبة كرة القدم وذلك بنادي السكة الحديد بمدينة الزقازيق.

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة،أن تدريب الفتيات يتم تحت إشراف مدربين متخصصين في مجال كره القدم وذلك بعد توفير ادوات التدريب من الكرات والاقماع والوسائل الرياضيه بهدف تعليم الفتيات المهارات الأساسية للعبه وصولا لتحقيق اكبر مشاركه لممارسة الأنشطة الرياضية.

و من جانبه،أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنيه وتشجيعهم علي ممارسه مختلف الالعاب الرياضيه لبث روح المنافسه الشريفه بينهم وجعل الرياضه اسلوب حياه، مؤكد ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن وخاصه تدريب الفتيات على تمرينات اللياقة البدنية ومختلف الرياضات الجماعية والفردية والعروض الرياضية لاكتشاف مواهبهن وتنميتها واستغلال أوقات الفراغ بصورة إيجابية لصالح المجتمع.