تاجر مواد مخدرة يعترف بتوصيل الحشيش لعملائه في السلام

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف تاجر مواد مخدرة، ألقى رجال المباحث القبض عليه في مدينة السلام بالقاهرة، بحيازته كيلو و300 جرام من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، وترويج المضبوطات بين عملائه من المتعاطين في السلام.

ذكر المتهم أمام رجال المباحث، أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكنه، والتنقل بين عملائه لتوصيل المواد المخدرة لهم، خاصة مخدر الحشيش، وأشار إلى أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج الحشيش، واستخدامه هاتف محمول في التواصل مع زبائنه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

سقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بعد ورود معلومات لرجال المباحث تفيد تورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بمنطقة السلام.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته كيلو و300 جرام من الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.