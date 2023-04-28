وتطرق البابا فرنسيس - في خطابه الأول أمام سلطات المجر، في بودابست، اليوم /الجمعة/ - إلى قضية الهجرة، قائلاً: "إننا نحتاج إلى مواجهة مشكلة اليائسين الفارين من الصراع والفقر والتغيّر المناخي، دون أعذار وتأخيرات"، وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية (آكي).+



وأضاف أن "الأمر يتعلق بموضوع يجب معالجته معًا، كمجتمع، كذلك لأنه في السياق الذي نعيش فيه، لا بد لعواقب الهجرة أن تؤثر على الجميع عاجلاً أم آجلاً، لذا فمن الملح، بصفتنا أوروبا، السعي لفتح طرق آمنة وقانونية ووضع آليات مشتركة، يجب قبولها لإعداد مستقبل لن يتحقق إن لم نكن معًا".