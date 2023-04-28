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انطلاق امتحانات الترم الثانى للمواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة غدا

الجمعة، 28 أبريل 2023 04:22 م
انطلاق امتحانات الترم الثانى للمواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة غدا امتحانات - صورة أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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تنطلق يوم غد السبت الموافق 29 أبريل امتحانات المواد "خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية" لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الثانوى بمحافظة الجيزة للفصل الدراسي الثاني الدور الأول للعام الدراسى 2022/2023.

وجاءت جداول امتحانات الفصل الدراسي الثانى للمواد "خارج المجموع والمستوى الرفيع والتربية الرياضية" الدور الأول "آخر العام" للعام الدراسى 2022 /2023 بتعليم الجيزة، على النحو التالى:

- الصف الرابع الابتدائي: يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع.

 

- الصف الخامس الابتدائي: يوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع.

 

- الصف السادس الابتدائي: يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 امتحان التربية الدينية، ويوم الأحد الموافق 30 أبريل امتحان المستوى الرفيع.

 

- الصف الأول الإعدادي: يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 امتحان مادتي الحاسب الآلي والتربية الدينية، ويوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع، ويوم الثلاثاء الموافق 2 مايو امتحان التربية الفنية، و(التربية الرياضية "خاصة بالسعيدية").

 

- الصف الثاني الإعدادي: يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 امتحان مادتي الحاسب الآلي والتربية الدينية، ويوم الأحد الموافق 30 أبريل امتحان المستوى الرفيع، ويوم الأربعاء الموافق 3 مايو امتحان التربية الفنية، و(التربية الرياضية "خاص بالسعيدية").

 

- الصف الثالث الإعدادي: يوم الثلاثاء الموافق 2 مايو امتحان المستوى الرفيع.

 

- الصف الأول الثانوي: يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأحد الموافق 30 أبريل 2023 امتحان المستوى الرفيع، ويوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 امتحان مواد الحاسب الآلي والتربية المهنية و(التربية الرياضية "خاص بالمدرسة السعيدية")، ويوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 تربية عسكرية.

 

-الصف الثاني الثانوي: يوم الأحد الموافق 30 أبريل امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الإثنين الموافق 1 مايو 2023 امتحان التربية العسكرية، ويوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2023 امتحان المستوى الرفيع، ويوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023 امتحان الحاسب الآلي والتربية المهنية و(التربية الرياضية "خاص بالسعيدية").

جدول الامتحانات
جدول الامتحانات

 


امتحانات

الفصل الدراسي الثاني

الترم الثاني

امتحانات نهاية العام

امتحانات الفصل الدراسي الثاني

الشهادة الاعدادية

صفوف النقل

امتحانات صفوف النقل

الثانوية العامة

تعليم الجيزة

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