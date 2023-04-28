اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 أبريل 2023 06:17 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الكهرباء: تحصيل أول فواتير فصل الصيف خلال الأيام المقبلة

الجمعة، 28 أبريل 2023 06:00 ص
الكهرباء: تحصيل أول فواتير فصل الصيف خلال الأيام المقبلة فاتورة كهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الفاتورة التى سيتم تحصيلها خلال الأيام القليلة المقبلة التى تعبر عن استهلاك شهر أبريل تعتبر أول فواتير فصل الصيف التى تبدأ فى ارتفاع قيمتها نتيجة زيادة معدلات الاستهلاك، بسبب ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن فاتورة مارس التى يتم تحصيلها خلال شهر أبريل هى آخر فواتير فصل الشتاء التى تكون معدلات الاستهلاك الفعلى منخفضة، نتيجة الاستغناء عن مكيفات الهواء وبالتالى تنخفض قيمة الفاتورة، محذرا من إهدار الطاقة التى تكون سبب رئيسي في ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.
 
وأضاف المصدر أن فاتورة مايو تعتبر أول فواتير أشهر الصيف والتى تستمر حتى فاتورة نوفمبر المقبل، لتبدأ بعدها فواتير فصل الشتاء، لافتا إلى أن معظم فواتير استهلاك فصل الصيف تكون مرتفعة بدرجة كبيرة مقارنة بفواتير فصل الشتاء.
 
وأوضح المصدر أن هناك بعض المشتركين  تشهد فواتير الاستهلاك الخاصة بهم ارتفاعا كبيرا فى معدلات الاستهلاك نتيجة الاعتماد على بعض الأجهزة التى تستهلك كميات كبيرة من الطاقة، مثل غلاية المياه أو التكييف وغيرها من الأجهزة كثيفة الاستهلاك.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شكاوى فواتير الكهرباء

فاتورة الكهرباء الشهرية

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تنظيف مكثف وموتور الثلاجة يساعد على خفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 26 أبريل 2023 08:00 ص

هل يمكنك تقسيط فاتورة الكهرباء المرتفعة؟ الكهرباء تجيبك.. فيديو

الثلاثاء، 18 أبريل 2023 03:18 م

شغل غسالة الملابس بكامل حمولتها لخفض فاتورة الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 04 أبريل 2023 04:00 م

تعرف بالخطوات على كيفية توفير 30% من فاتورة الكهرباء في فصل الصيف.. "فيديو"

السبت، 01 أبريل 2023 06:00 ص

10 خطوات لو اتبعتها هتوفر 30% من فاتورة الكهرباء.. تعرف عليها

الأربعاء، 29 مارس 2023 06:00 ص

مش محتاج تنزل من بيتك سدد فاتورة الكهرباء اليكترونياً بهذه الطريقة

الجمعة، 24 مارس 2023 08:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة