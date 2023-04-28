اليوم السابع
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الجمعة، 28 أبريل 2023 08:58 م
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الغرفة التجارية بالإسماعيلية تمد فترة إقامة معرض "أهلا رمضان" 30 يومًا

الجمعة، 28 أبريل 2023 08:47 م
الغرفة التجارية بالإسماعيلية تمد فترة إقامة معرض "أهلا رمضان" 30 يومًا معرض أهلا رمضان
الإسماعيلية- صبرى غانم

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قررت الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية مد فترة معرض "أهلا رمضان" بحديقة الشيخ زايد نطاق حي ثالث وذلك لمدة 30 يوما، تحت إشراف المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية ، أحمد منصور وكيل وزارة التموين، وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الاسماعيلية.

يضم المعرض كافة السلع الغذائية والتموينية واللحوم البيضاء والحمراء، بالإضافة إلى المنظفات وكافة ماتحتاجه الأسرة المصرية من منتجات ، بأسعار مخفضة تصل لـ30%.
 
وأشار المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة بمحافظة الإسماعيلية، إلى أن المعارض آلية من آليات مواجهة ارتفاع الأسعار، التي تهدف للتخفيف على المواطن، وتؤكد تكاتف القطاع الخاص والمجتمعات المدنية، مع الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها.
 
وشدد على فتح غرفة العمليات، وتشكيل لجان تابعة للغرفة التجارية داخل المعرض تراقب الأسعار، والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية ومخزون سلعي يلبي احتياجات المواطنين.
 
 

الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

اهلا رمضان

الغرفة التجارية

السلع الأساسية



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