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"الصحة" تعلن استحداث تحاليل اكتشاف الأمراض المناعية وفحوصات الهرمونات

الجمعة، 28 أبريل 2023 07:00 ص
"الصحة" تعلن استحداث تحاليل اكتشاف الأمراض المناعية وفحوصات الهرمونات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان أنه يتم التدريب على أحدث الطرق والتقنيات والمعايير الدولية في مجال التحاليل الطبية. وأضافت الوزارة أن الإدارة المركزية للمعامل استحدثت عددا من التحاليل الخاصة باكتشاف الأمراض المناعية، إلى جانب تقديم فحوصات الهرمونات ودلالات الأورام، والكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة في الأطفال حديثي الولادة..

وتابعت: "المعامل المركزية مستمرة فى اختبارات الكشف عن فيروس كورونا والأجسام المضادة للفيروس، بالإضافة إلى عمل التتبع الجيني للعينات بجميع محافظات الجمهورية".

وكانت الدكتورة نانسي الجندى، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، أعلنت حصول معامل الإدارة على شهادة  ISO 15189  فى اختبار فحوصات فيروس كورونا، فضلًا عن تجديد اعتماد معمل المخدرات طبقاً للمواصفة القياسية ISO 17025 و15189، ومتابعة كفاءة المعامل بعينات ضبط الجودة، بالإضافة إلى تدريب العاملين بمعامل المحافظات على الطرق المختلفة لأجراء تحليل  PCR Covid-19، إرسال شهادات موثقة من منظمة الصحة العالمية باجتياز المعامل لاختبارات الكفاءة.


الصحة

المعامل المركزية

كورونا

التحاليل الطبية

اليوم السابع بلس



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