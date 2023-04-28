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الصحة: الرئيس السيسي أصدر توجيهات برفع درجة الاستعداد فور اندلاع الأزمة السودانية

الجمعة، 28 أبريل 2023 10:49 م
الصحة: الرئيس السيسي أصدر توجيهات برفع درجة الاستعداد فور اندلاع الأزمة السودانية حسام عبد الغفار
ماجد تمراز

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه منذ بداية الأزمة السودانية، وكان هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير الصحة برفع درجة الاستعداد الصحي للتعامل مع الوضع الصحي الدقيق، سواء للأشقاء في السودان، أو النازحين عبر المنافذ الحدودية بين مصر والسودان.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "تم رفع درجة الاستعداد في جميع المنافذ، في المطارات والمنافذ البحرية والبرية، وخاصة في المنفذين البريين، باعتبارهما أكثر المنافذ استقبالا للنازحين، سواء كانوا مصريين أو سودانيين أو رعايا الدول الأخرى".

وقال: "هناك زيادة في عدد الأطقم الطبية والعاملين في المنافذ، بالإضافة إلى توفير الأدوية والمستلزمات، والفحص الطبي الشامل لكل القادمين من خلال عيادات الحجر الصحي، وزيادة العيادات المتنقلة، من 5 إلى 10 عيادة في المنفذين، فضلا عن توفير التطعيمات، لتوفير التأمين الصحي للقادمين".

وتابع: "تم رفع درجة التأهب في المستشفيات في محافظة أسوان، وعلى رأسها مستشفى أبو سمبل والصداقة التخصصي، والمستشفى الجامعي في أسوان، وتم نقل 35 من المرضى بعد توقيع الكشف الطبي عليهم في المستشفيات، وخرج منهم 24 بعد تلقيهم العلاج والخدمة الصحية، والبقية يتلقون العلاج، بينهم حالتين في الرعاية المركزة".


وزارة الصحة

حسام عبد الغفار

السودان

الازمة السودانية

مصر والسودان

المعابر الحدودية



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