وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مدينة جدة استقبلت 52 شخصاً من الجنسيات التالية: (المملكة المتحدة، وجنوب أفريقيا، وروسيا، وغانا، ولبنان، والولايات المتحدة الأمريكية، والنيجر، وبنجلاديش، وليبيا، وكندا، وغينيا)، حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "الجبيل"، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وأشارت "واس" إلى أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء بلغ نحو 2796 شخصاً (119 مواطناً سعودياً، و2677 شخصاً ينتمون لـ 78 جنسية).