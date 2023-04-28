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الرئيس السيسى خلال تفقده إنشاء أسواق فى القاهرة: سيحدث نقلة كبيرة.. فيديو

الجمعة، 28 أبريل 2023 08:55 م
الرئيس السيسى خلال تفقده إنشاء أسواق فى القاهرة: سيحدث نقلة كبيرة.. فيديو الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب – محمد الجالى

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في إطار متابعة الجهود الجارية من إنشاء أسواق النصف جملة، لخدمة المواطنين، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لعدد من المناطق في محافظة القاهرة، والتي شملت المواقع الأسواق الرئيسية الجديدة التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في حي مدينة نصر، أسواق أحمد فخري وحسن المأمول وفي حي المقطم أسواق عمار بن ياسر وسوق المقطم بمحور عبد المجيد محمود وسوق حي الأمل وسوق نادي الشمس بمصر الجديدة.
 
وناقش الرئيس السيسي، القائمين علي تنفيذ المشروعات في أسواق النصف الجملة.
 
وسأل الرئيس السيسي، عن موعد انتهاء المشروع، وقال الرئيس إن ذلك سيحدث نقلة كبيرة جدا.
 

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اليوم السابع بلس



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