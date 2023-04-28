وقال الرئيس التونسى - في تصريح للصحفيين عقب افتتاح الدورة الـ 37 لمعرض تونس الدولى للكتاب اليوم - إن تحصيل العلم والمعرفة لا يمكن تحقيقهما في ظل فكر جامد أو في ظل بعض المفاهيم التي انتهت صلاحياتها ، مؤكدا دعم وتعزيز مكانة الثقافة فى المؤسسات التربوية.

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أهمية الكتاب الورقى، مؤكدا أن لا شيء يعوض الورق رغم التطور التقنى والتكنولوجى.