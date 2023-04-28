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الرئيس الأوكرانى ينشر فيديو لمقتل 13 شخصا بقصف روسيا على مدينة "أومان"

الجمعة، 28 أبريل 2023 04:20 م
الرئيس الأوكرانى ينشر فيديو لمقتل 13 شخصا بقصف روسيا على مدينة "أومان" الرئيس الأوكراني
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل 13 شخصا في قصف روسي على الأحياء السكنية في مدينة " أومان"، ونشر فيديو يظهر حجم الدمار الذى خلفه القصف.

وقال زيلينسكي: الأنقاض ما زالت في طور الإزالة، هناك بالفعل 13 قتيلا اثنان منهم من الأطفال الذين لا يمكن التعرف عليهم ومصير والديهم مجهول".

وأضاف: "سيعمل رجال الإنقاذ حتى يتأكدوا من عدم ترك أي شخص آخر تحت الأنقاض".

وأكد: "يمكننا هزيمة الإرهاب الروسي معًا فقط - بالأسلحة لأوكرانيا، وأقسى العقوبات ضد الدولة الإرهابية، وإصدار أحكام عادلة على القتلة".


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