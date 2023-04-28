الرئيس الأوكرانى ينشر فيديو لمقتل 13 شخصا بقصف روسيا على مدينة "أومان"

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل 13 شخصا في قصف روسي على الأحياء السكنية في مدينة " أومان"، ونشر فيديو يظهر حجم الدمار الذى خلفه القصف.

وقال زيلينسكي: الأنقاض ما زالت في طور الإزالة، هناك بالفعل 13 قتيلا اثنان منهم من الأطفال الذين لا يمكن التعرف عليهم ومصير والديهم مجهول".

وأضاف: "سيعمل رجال الإنقاذ حتى يتأكدوا من عدم ترك أي شخص آخر تحت الأنقاض".

وأكد: "يمكننا هزيمة الإرهاب الروسي معًا فقط - بالأسلحة لأوكرانيا، وأقسى العقوبات ضد الدولة الإرهابية، وإصدار أحكام عادلة على القتلة".