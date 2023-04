الرئيس الأوكرانى ينشر فيديو لمقتل 13 شخصا بقصف روسيا على مدينة "أومان"

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مقتل 13 شخصا في قصف روسي على الأحياء السكنية في مدينة " أومان"، ونشر فيديو يظهر حجم الدمار الذى خلفه القصف.

وقال زيلينسكي: الأنقاض ما زالت في طور الإزالة، هناك بالفعل 13 قتيلا اثنان منهم من الأطفال الذين لا يمكن التعرف عليهم ومصير والديهم مجهول".

وأضاف: "سيعمل رجال الإنقاذ حتى يتأكدوا من عدم ترك أي شخص آخر تحت الأنقاض".

وأكد: "يمكننا هزيمة الإرهاب الروسي معًا فقط - بالأسلحة لأوكرانيا، وأقسى العقوبات ضد الدولة الإرهابية، وإصدار أحكام عادلة على القتلة".

